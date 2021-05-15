Sivasspor Beşiktaş'ı tebrik etti!
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Sivasspor Beşiktaş'ı tebrik etti!

Sivasspor Beşiktaş'ı tebrik etti!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor Kulübü, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

DG Sivasspor Kulübü, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'a tebrik mesajları yağıyor. Sivasspor Kulübü de, Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını tebrik etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca, salı günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali için Beşiktaş'a başarılar diledi.

Sivasspor'un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig 2020-2021 sezonunda şampiyon olmayı başaran Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Kazanılan şampiyonluktan ötürü yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları, kulüp çalışanlarını ve emeği geçen herkesi kutlar, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz.

Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor Beşiktaş'ı tebrik etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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