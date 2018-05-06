Sivas Valisi Gül Yatırımları Anlattı

Sivas Valisi Davut Gül, kentte tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen programda Gül ve eşi Gülden Gül, kentteki kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın il müdürleri, protokol eşleri ve kamudaki kadın çalışanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminden kadınlarla bir araya geldi.

Vali Gül, programda sıfır atık ve okur-yazarlık seferberliği projelerinin yanı sıra ilde devam eden kamu yatırımları ile yapılması planlanan projeler hakkında sinevizyon eşliğinde bilgi verdi.

Sivas'ta okuma-yazma seferberliğinde 11 bin 600 kursiyerin olduğunu belirten Gül, hedeflerinin sene sonunda 20 bini geçerek şehirde herkesin okuma-yazma bilmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Gül, kurslarda başarılı olan 20 kişiyi umreye, 200 kişiye ev eşyası ve 200 kişiye de çeyrek altın vereceklerini ifade etti.

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Gül, "Sıfır atık bir ekonomik değer. Hanımlar bu işe sahip çıkarsa başarılı oluruz. Evinizdeki atıkları ayrıştırdığınızda belediyeden ekipler mutlaka gelip alacak." ifadesini kullandı.

Okullarda güvenliğe çok önem verdiklerini belirten Gül, servislerde çok önemli düzenlemeler olduğunu ve merkezde 70 okula, ilçelerdeki okulların da tamamına kamera yerleştirerek bu kameraları MOBESE'ye bağladıklarını aktardı.

Sivas'ın ikinci üniversitesine kavuştuğunu anımsatan Vali Gül, şunları kaydetti:



"Kurulan üniversitelere baktığımızda önemli bir kısmı bölünerek kurulan üniversiteler. Yani mevcutta bir üniversite var, bunun bazı fakültelerini ayırarak farklı illere açıyorlar. Bazıları da vakıf üniversitesi. Yeniden kurulan 3 tane üniversite var. Birisi Samsun, birisi Gaziantep bir tanesi de Sivas. Dolayısıyla baktığımız zaman büyükşehir olmayan ama yeni üniversite kurulan tek şehir Sivas. Bu, Sivas açısından çok önemli.

İnşaatı devam eden 10 bin kişilik öğrenci yurdumuz var. Hepiniz evlat sahibisiniz, çocuklarınız bir yeri tercih ederken neye göre tercih edilecek? Ulaşım kolay mı, kalabileceğim yer var mı, şehir güvenli mi, üniversite kaliteli mi? Bizim 10 bin kişilik yurdumuz bittiğinde Sivas'ta 2 üniversitemiz de daha çok tercih edilecek."

Kent meydanında bulunan orduevinin 2 ay içerisinde yeni yerine taşınacağını ve jandarma binasının yanında bulunan lojmanların yıkılacağını ve yeşil alana çevrileceğini ifade eden Gül, kadın cezaevi olarak kullanılan tarihi binayı restore ederek muhafaza edeceklerini anlattı.

Kızılırmak İlkokulu ile Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alana El Sanatları Çarşısı yapacaklarını söyleyen Gül, üzerine ise kule yapacaklarını belirterek, "Bu kule ne işe yarayacak? Şehir parkını ve şehir meydanını Ata Kule mantığı ile seyredebileceğimiz bir mekan olacak. İçerisinde yemek yenilebilecek yaklaşık 300 metrekare büyüklüğünde bir restoran olacak." açıklamasında bulundu.

Gül, kulenin arkasına yeni yapılacak caminin 170 bin metrekarelik alanın yüzde ikilik kısmına tekabül eden 3 bin 250 metrekarelik oturum alanı olacağını ve caminin altında ise vatandaşların sosyal aktiviteler yapabileceği alanlar oluşturacaklarını belirtti.

Haralar bölgesinde yapılacak çalışmalara da değinen Gül, "Tescilli binaları restore edeceğiz. Geri kalan alanlarda çalışmalar yapacağız. İstiyoruz ki çocuklarımız, sizler mutlu olsun. Hafa sonu gidebileceğiniz çeşitli alternatifleriniz olsun." ifadelerini kullandı.

Vali Davut Gül, sağlık, sanayi ve diğer alanlarda yapılacak çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.