Sivas'ta yağış sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dün akşam şiddetli yağış sonucu dağdan gelen çamur nedeniyle kapanan Kılıçpınar köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dün akşam şiddetli yağış sonucu dağdan gelen çamur nedeniyle kapanan Kılıçpınar köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Koyulhisar Özel İdare Müdürlüğü ekipleri gece boyunca iş makineleri ile çalışma yürüterek köy yolundaki çamuru temizledi.
Yağışla gelen çamurun temizlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya