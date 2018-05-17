Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Emin Dul Kadir (47) yönetimindeki 40 AG 460 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Direkli-Bedirli kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ve refüje çarparak durabildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Bülent Görücü (42) ve Mehmet Canikli yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.