Sivas'ta tarımın gelişmesi için Türkşeker ile işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ile Sivas Valiliği ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) ile Sivas Valiliği ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Valilik ek bina konferans salonunda gerçekleştirilen protokol töreninde, güçlü bir üretim ve tedarik zincirine sahip Türkiye'nin en önemli kurumlarından Türkşeker ile iş birliği protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Protokolle, kentte tarım ve tarıma dayalı sanayinin daha da gelişeceğini, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de ürettiği bilgiyi işleyebileceği devasa bir alana sahip olacağını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"İkinci üniversitemiz kuruldu, kurumsallaştı ve rektörü ile akademisyenleri atandı. Bu üniversite tematik bir üniversite. Savunma sanayi, bilişim ve tarım alanında yapılanma oluşuyor. Bu üniversitenin, haraların karşısında 240 bin metrekare bir arazisi var. Orası atıl duruyordu. Orası, Tarım Bilimleri Fakültesinin ürettiği bilgiyi Ar-Ge çalışması yapacağı bir alan olacak. Orada biz de İl Özel İdaremizle laboratuvarın kurulmasına destek olacağız. Protokolümüz, tarımda Sivas'a bir ufuk açacak, bilgi üretecek."

Daha sonra Ayhan, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 20 yıl geçerli olacak protokolü imzaladı.

Protokolle, Sivas'ta tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi, paydaşların eğitimi, tarımsal yayım çalışmaları ve öncelikli alanlarda projelerin yürütülmesi için imkanların rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanılması, kurumlar arasında iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Protokol imza törenine, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde