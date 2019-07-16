Sivas'ta su kesintisi

Sivas'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, SİBESKİ Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında, Hızlı Tren Hattı yapım çalışmaları kapsamında içmesuyu borularının deplase çalışması yapılacağından yarın saat 05.00'ten itibaren saat 17.00'ye kadar su kesintisi uygulanacak.

Kesintiden Karşıyaka, Esenyurt, Kümbet, Emek, Selçuklu, Tuzlugöl ve Mimarsinan mahalleleri etkilenecek.

Kaynak: AA