Sivas'ta Kaçakçılıkla Mücadele

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 520 paket kaçak sigara, 46 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında kaçakçılara müdahale etti.

Operasyonlarda, 520 paket kaçak sigara, 46 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu.

Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.