İki kadına böbrek nakledildi

Sivas'ta biri 15, diğeri 10 yıldır böbrek nakli bekleyen iki kadın hastaya, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki organ nakli merkezinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonla böbrek nakledildi.

Sivas'ta biri 15, diğeri 10 yıldır böbrek nakli bekleyen iki kadın hastaya, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki organ nakli merkezinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonla böbrek nakledildi.

Sivas'ta Temmuz ayında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılan organ nakli merkezinde ilk defa organ nakli operasyonu yapıldı.

Yaşamını 15 yıldır diyaliz desteğiyle sürdürmeye çalışan Kıymet Şanlı (44) ile 10 yıldır diyalize bağlanan Sevim Evci'ye (42), organ bağışında bulunan iki kişiden alınan uygun donörlü böbrekler nakledildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, temmuz ayında açılan organ nakli merkezinde ilk defa yapılan operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Yıllardır böbrek nakli bekleyen iki hastanın üniversite bünyesindeki merkezde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştuğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın organ nakilleri yapıldı, bugün de kendilerini taburcu ediyoruz. Yıllardır bu hastalığı çekiyorlardı ve haftada 3 gün diyalize geliyorlardı. Artık diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldular ve bundan sonra bakımları da burada yapılacak. İki hanım kardeşimiz de bundan sonraki hayatlarına inşallah sağlıklı bir şekilde devam edecek. Başhekimimiz başta olmak üzere bu başarılı operasyona katılan tüm hocalarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da üniversitemiz bünyesinde organ nakli operasyonlarını yapmaya deva edeceğiz. Bu başarılı operasyon gösteriyor ki organ nakli bekleyen hastalarımız çok rahatlıkla buraya gelebilir. Ayrıca başka üniversitelerde, hastanelerde organ nakli yaptıran hastalarımızın da bundan sonraki tedavi süreçlerinde başka yere gitmelerine gerek kalmadı."

Organ nakledilen Sevim Evci de 10 yıldır diyaliz desteğiyle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Evci, "Yıllardır bu sıkıntıyı çekiyordum ama çok şükür organ nakliyle kurtuldum. Darısı tüm hastaların başına, çok mutluyum. Tüm hocalarıma, hemşirelere hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kıymet Şanlı da 15 yıldır tedavi gördüğünü belirterek, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde