Sivas'ta evde kumar oynayan 18 kişiye 37 bin lira ceza verildi
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Sivas'ta evde kumar oynayan 18 kişiye 37 bin lira ceza verildi

21.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:24
Sivas'ta evde kumar oynayan 18 kişiye 37 bin lira ceza verildi

Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 18 kişiye 37 bin 118 lira ceza kesildi.

Sivas'ta kiraladıkları evde kumar oynayan 18 kişiye 37 bin 118 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi.

Evi kiralayan 2 kişinin de aralarında olduğu 18 kişiye, Kabahatler Kanunu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları kapsamında maske ve sosyal mesafe ihlalinden 37 bin 118 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi.

Ayrıca ikameti kiralayan 2 kişiye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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