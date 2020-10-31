Yıldızeli'nde ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
31.10.2020 12:29 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:48
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Büyükakören köyünde Hasan Kavağaçıkan'a (76) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine köye giden Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hasan Kavağaçıkan'ın yaralı kurtarıldığı yangında evde bulunan kız kardeşi Peruze Kavağaçıkan (71) hayatını kaybetti.
Yaralı Kavağaçıkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer