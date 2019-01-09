Sivas'ta etkili olan kar yağışı sonrası 844 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düştü. Binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu.

SİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 844 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar yoğun olarak devam eden kar yağışı hayatı felç etti. 844 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı. Hava sıcaklığı ise eksi 10 dereceye kadar düştü. Binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Otomobillerin camları buz tuttu. Sürücüler camlarda oluşan buzları, otomobillerinin kaloriferleri ile ısıtarak eritmeye çalıştı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kaldırımlarda buz ve kar temizleme çalışmasına başladı. Meteoroloji tahminlerine göre Sivas'ta ilerleyen günlerde gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA