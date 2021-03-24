Sivas'ta bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
24.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:43
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
N.E. (59) yönetimindeki 33 VHR 66 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Sugözü köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Koyulhisar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridinde trafik bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer