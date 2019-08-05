Sivas'ta 3. Tarım Şurası öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Ekim ayında gerçekleştirilecek olan ve tarım sektörüne dair 25 yıllık kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlanması amacıyla düzenlenecek olan 3. Tarım ve Orman Şurası'na hazırlık amacıyla Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 'Şura Paydaş Toplantısı' düzenlendi.

Sivas'ta tarım sektörünün mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin ele alındığı toplantı tarım sektörünün paydaşlarının katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği Müdürü İsmail Köse ve Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'ın yanı sıra çok sayıda kurum müdürü ve üretici katıldı.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız, "3. Tarım Şurası öncesinde düzenlediğimiz değerlendirme toplantısında tarım sektörünün paydaşları olarak bir araya geldik. Bakanlığımızın talimatı ile tüm İl Müdürlükleri, sektör paydaşları ile burada olduğu gibi toplantılar düzenleyecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu toplantıyı düzenleme amacımız tarımsal üretim açısından güçlü yönlerimizi artırarak ülkemiz kalkınmasına fayda sağlamak ve Ankara'da düzenlenecek olan 3. Tarım Şurasına hazırlıklı olmaktır. Tarım ve hayvancılık konusunda geleceğe yönelik stratejiler ve hedefler bu toplantı sonucunda belirlenerek, sizlerin fikirleri ve çözüm önerileri rapor olarak hazırlanacak ve Bakanlığımıza sunulacaktır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA