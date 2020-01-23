Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
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Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:10
Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

'ın ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Suşehri olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 17.33'te 12.61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi. 


Kaynak: DHA
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