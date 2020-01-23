Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

23.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:10

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Sivas Suşehri olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 17.33'te 12.61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi.

Kaynak: DHA