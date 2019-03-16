Sivas Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu O Mesajlarınız Bize Sökmez

Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu O mesajlarınız bize sökmez

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye mesaj verenlere sesleniyorum. O mesajlarınız bize sökmez. Biz sizin gibilerle karşı karşıya geldiğimizde, Türkiye'de kucaklaşmasını biliriz. Böyle şartlar meydana geldiği zaman kimse size pabuç bırakmaz. O zaman herkes bilir ki Cumhurbaşkanı da bizim Cumhurbaşkanımızdır, bu devletin tamamı da bizim devletimizdir dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında memleketi Sivas'a geldi. Karamollaoğlu kent meydanında partisince düzenlenen mitingde halkla hitap etti. Hafif yağmur altında gerçekleşen mitingde Karamollaoğlu, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı. Müslümanların birlik olması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, Dünyada birtakım hadiseler oluyor. Dün cuma namazı esnasında Yeni Zelanda'da 49 Müslüman kardeşimiz hunharca, canice katledildi. Dün kınadım, bugün de kınarız, yarın da kınarız. Ama kınamakla problemlerimiz çözülmüyor. Orada bir cani, bir vahşi, insanlıktan nasibi olmayan bir insan, caminin içinde ibadetle meşgul olan insanları katletti. Ama bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de, Keşmir'de, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de Müslümanlar katlediliyor. Arakan'da, Afganistan'da katliam var. Bunlar ne yazık ki bütün Müslüman aleminin gözlerinin içine bakarak gerçekleşiyor. Bir tane çözüm var, o da; Müslümanlar bir araya gelecekler, el birliği edecekler, bütün bu yanlış gidişlerle el birliği ile mücadele edecekler diye konuştu.

'O MESAJLARINIZ BİZE SÖKMEZ'

Temel Karamollaoğlu, dünyanın bir çok yerinde Müslümanların katledildiğini, bunlara seyirci kalmak yerine Müslümanların bir araya gelmeye ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Karamollaoğlu, Yarın birisi çıkar, 'Bu 49 insanın kan bedelini ödeyeceğim, bizi affedin' der. Ne olacak, çözülecek mi bu Müslüman düşmanlığı Hayır. İcraat gerektirir. Bizler iktidarda olmadığımız için sadece fikirlerimizi beyan edebiliriz. Ama iktidarlara düşen bizim gibi protesto etmek değildir. Adım atmak, icraatta bulunmak, İslam ülkelerinin tamamını bir araya getirmektir. Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye mesaj verenlere sesleniyorum. O mesajlarınız bize sökmez. Biz sizin gibilerle karşı karşıya geldiğimizde, onlarla karşılaştığımızda Türkiye'de kucaklaşmasını biliriz. Böyle şartlar meydana geldiği zaman kimse size pabuç bırakmaz. O zaman herkes bilir ki Cumhurbaşkanı da bizim Cumhurbaşkanımızdır, bu devletin tamamı da bizim devletimizdir dedi.

'AK PARTİ YORULDU'

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, ülkede herhangi bir beka sorunu bulunmadığını söyledi. Karamollaoğlu şöyle devam etti

Bizim geleceğimiz, bekamız tehlike altındaymış gibi kanaat oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bunun gerçekçi olmadığını söyledik. Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bu zamana kadar dış güçlerin gözündedir, tehdidi altındadır. Elbette biz bunu biliriz ve buna karşı nasıl tedbir almamız gerektiğiniz de biliriz. Bugün ne yazık ki iktidarda bulunan arkadaşlarımız kendi bekalarını ülkenin bekasıymış gibi göstermeye kalkıyor. Bu doğru değildir. Bunları tekrar tekrar söyledik. Hatta kendileri de itiraf ettiler. Teşkilatlarında, belediyelerinde, bakanlıklarında metal yorgunluğu olduğunu kendileri söylediler. Biz de diyoruz ki doğru söylediniz. Doğru bir teşhiste bulundunuz ama bir eksiğiniz var. Bu sadece sizin teşkilatlarınızda, belediyelerinizde, bakanlıklarınızda değil; genel merkezinizde. AK Parti yoruldu, artık ülkenin problemlerine çözüm üretemiyor. Biz bunu dile getiriyoruz.

'SEÇİMLERE TEK BAŞINA GİREN TEK PARTİYİZ'

Seçimlere tek başına girdiklerini ve bir ittifak içinde olmadıklarını hatırlatan Temel Karamollaoğlu şunları söyledi

Bugün bizi farklı şekillerde itham etmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz başka. Biz ortaya çıkarken, bu seçimler için ayağa kalkarken prensiplerimizi belirledik. Bütün belediye başkan adaylarımız bunları dile getiriyorlar. Herkes biliyor, siz de duydunuz. Biz bir ittifak içinde değiliz. Saadet Partisi olarak, Türkiye'nin dört bir yanında seçimlere tek başına giren tek partiyiz. 'Biz seçime gireceğiz ama size başkaları oy vermesin\

Kaynak: DHA