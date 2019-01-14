Sivas İşkur Binasında 'Typ' Yoğunluğu

İşkur binasında 'TYP' yoğunluğu

SİVAS'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalışmak isteyenler, başvuru için geldikleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurumları arasında imzalanan protokolle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde toplam 1000 kişi istihdam edilecek. Kura ile belirlenecek programın başvuruları başladı. Geceden itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü önünde ve merdivenlerde uzun kuyruklar oluştu. 4 gün sürecek olan başvuru sürecinin ardından 23 Ocak'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde noter huzurunda kura çekilerek, kamu kurumlarında işbaşı yapacak kişiler belirlenecek. Başvuru için sırada bekleyenler, işsiz oldukları için şanslarını denemek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA