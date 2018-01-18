Sivas Belediyesspor'da Sancaktepe Hazırlıkları

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekip, ligin 2. yarısının ilk haftasında oynayacağı Sancaktepe Belediyespor maçı için hazırlıklarını Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Teknik Direktör Serdar Bozkurt, "Kadromuza 3 yeni transfer yaptık. Sanacaktepe maçına iyi hazırlandık. 2. devrenin ilk maçına galibiyet ile iyi başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık. İnşallah iyi oynayıp, iyi skor ve sonuçla Sivas'a döneriz." dedi.