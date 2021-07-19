Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi
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Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi

Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Belediyespor'un 1. etap Sivas kampı bugün yapılan antrenmanın ardından tamamlandı.

Sivas Belediyespor'un 1. etap Sivas kampı bugün yapılan antrenmanın ardından tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta kendi tesislerinde sürdüren TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, bu sabah yaptığı tek idmanla Sivas kampı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde kampının son gününde yapılan idman koşu ile başladı. Yeşil-beyazlı takımda futbolcuların dayanaklıklarını ölçmek için YOYO testi uygulandı. İdman topla birlikte yapılan çalışmalar ile sona erdi.

4 gün boyunca izinli olacak olan Sivas Belediyespor, 23 Temmuz Cuma günü yapacağı antrenmanla tekrar kampa girecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi
Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi
Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi
Sivas Belediyespor'un 1. etap kampı sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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