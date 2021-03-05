Sivas'a gelen 3 gün evden çıkamayacak
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Sivas'a gelen 3 gün evden çıkamayacak

05.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:01
Sivas'a gelen 3 gün evden çıkamayacak

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi.

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi.

Korona virüs haritasında sarı renkte yer alan ve orta riskte bulunan Sivas'ta tedbirler sürüyor. Bu kapsamında İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan kararı Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda " Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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