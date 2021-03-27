Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE KISITLAMADA AÇIK OLAN RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI
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Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE KISITLAMADA AÇIK OLAN RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre *31 kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı

*31 kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

Ali Çağlar TINBEK/ Şişli'de kapalı olması gereken saatlerde açık olan restorana baskın düzenlendi. Restoranda bulunan 31 kişiye 110 bin lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

Şişli Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan restorana geçen Salı akşamı baskın düzenledi. İçeride bulunan 31 kişiye toplam 110 bin 944 lira para cezası kesildi. Baskın anı kameraya yansıdı.

Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE KISITLAMADA AÇIK OLAN RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE KISITLAMADA AÇIK OLAN RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE KISITLAMADA AÇIK OLAN RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI
Son dakika haberi | ŞİŞLİ'DE KISITLAMADA AÇIK OLAN RESTORANA KORONAVİRÜS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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