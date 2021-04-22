Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi
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Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi

Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cemil ÖZDEMİR/ Şişli'de polis 3 gün sürecek olan kısıtlama öncesi geniş çaplı asayiş denetimi yaptı.

Cemil ÖZDEMİR/ Şişli'de polis 3 gün sürecek olan kısıtlama öncesi geniş çaplı asayiş denetimi yaptı.

Okmeydanı'nda saat 13.00'te başlayan denetimlerde giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturuldu. Şüpheli araçlar ekipler tarafından durdurularak aranırken, şüpheli kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Denetimlerde 112 araç, 43 motosiklet durdurularak aranırken, 334 kişiye de GBT yapıldı.

Denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan E.K isimli bir kişiye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) 'da çocuğa cinsel istismar, dolandırıcılık, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım, tehdit, resmi belgede sahtecilik, basit yaralama olmak üzere toplam 17 dosyadan arandığı, 13 yıl kesilmiş hapis cezası ve 17 bin lira para cezası olduğu tespit edildi. C.M ve A.Ç isimli kişilerde yapılan üst aramalarında ise  9 gram metamfetamin ele geçirildi.  Şüpheliler Şişli Polis Merkezine götürüldü. Denetimler kapsamında 23 sürücüye de 16 bin 287 lira ceza yazıldı.

Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi
Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi
Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi
Şişli'de kısıtlama öncesi asayiş denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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