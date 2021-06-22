Şişli'de asayiş denetimi yapıldı

Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, narkotik, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında kadınlara bilgi verildi.

Öte yandan ilçedeki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen