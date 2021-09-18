Sisam Adası'nda insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı - Haberler
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Sisam Adası'nda insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı

AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Sisam Adası'nda insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı

Yunanistan'da insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği kontrollü, kapalı sığınmacı kampı Sisam Adası'nda açıldı.

Yunanistan'da insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının tepki gösterdiği kontrollü, kapalı sığınmacı kampı Sisam Adası'nda açıldı.

Kampın açılış törenine katılan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, 3 bin kişi kapasiteli kampın göçmen kaçakçıları için de caydırıcı olacağını savundu.

Mitarakis, "Sisam bugün rahatlıyor ve Vathi'deki utanç verici görüntüleri ardında bırakıyor." diyerek, Sisam'ın Vathi bölgesindeki eski sığınmacı kampından farklı bir yapı oluşturulduğunu kaydetti.

Yunan Bakan, kampta spor alanları, çocuk parkları, ortak kullanımlı çamaşır makineleri ve mutfak olacağını da belirtti.

Kampa STK'lardan tepki var

Yüksek güvenlik önlemlerine sahip olacağı belirtilen yeni sığınmacı kampı, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından cezaevine benzediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün kampa ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni cezaevi-kamp mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için olumlu bir gelişme olarak gösteriliyor. Ancak gerçekte onların tecrit edilmelerine ve tekrar incinmelerine neden olacak distopik bir kabustur." değerlendirmesi yapıldı.

Adalardaki sığınmacıların yüzde 50'sini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, Yunanistan'ın Ege adalarında yüzde 71'i Sığınmacı Kabul ve Kimlik Tespit Merkezlerinde yaşayan 6 bin 650 sığınmacı bulunuyor. Adalardaki sığınmacıların yüzde 48'i Afganistan, yüzde 13'ü ise Suriye kökenli. Bu adalarda ikamet eden sığınmacı nüfusun yüzde 21'ini kadınlar ve yüzde 29'unu çocuklar oluşturuyor. Çocukların yüzde 12'sini ise çoğunluğu Afganistan'dan gelen refakatsız çocuklar oluşturuyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sisam Adası'nda insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği sığınmacı kampı açıldı - Haberler
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