Şirvan ilçesindeki karantina sona erdi
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Şirvan ilçesindeki karantina sona erdi

26.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:22
Şirvan ilçesindeki karantina sona erdi

Siirt'in Şirvan ilçe merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina bitti.

Siirt'in Şirvan ilçe merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina bitti.

İlçe Kaymakamı Recep Hasar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinin 18 Eylül'de 8 günlük süreyle karantinaya alındığını hatırlattı.

Sürenin dolduğunu ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla karantinanın sona erdiğini bildiren Hasar, ilçe merkezine giriş ve çıkışların açıldığını aktardı.

Hasar, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere Kovid-19 kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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