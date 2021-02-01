Şırnak'taki çığ şehitleri anıldı

Şırnak'ın Görmeç köyünde Jandarma Bölük Komutanlığına 1 Şubat 1992'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Tuncay Altay ve silah arkadaşları ile vatandaşlar Sakarya'nın Kocaali ilçesinde anıldı.