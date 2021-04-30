Şırnak'ta yaylalara akın başladı
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Şırnak'ta yaylalara akın başladı

Şırnak'ta yaylalara akın başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış aylarını geride bırakan vatandaşlar, yaylalara akın etmeye başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış aylarını geride bırakan vatandaşlar, yaylalara akın etmeye başladı. Baharın gelişiyle beraber yaylaya çıkan yöre halkı, 5 ay boyunca yaylada kalmayı planlıyor.

Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı Faraşin Yaylasında metrelerce kar yerini yeşilliklere bıraktı. 5 ay boyunca yaylada kalmayı hedefleyen göçerler, bugün itibariyle yaylaların yolunu tutmaya başladı. Göçerler, binlerce küçük ve büyükbaş hayvanları ile buz gibi havası ve suyu olan Meydan, Kahnicemet ve Faraşin yaylalarına doğru yola çıktı.

Besici Dılgeş Aslan aylardır bu günü beklediklerini söyledi. Aslan, "Baharın gelişiyle beraber köylüler yavaş yavaş yaylaya çıkmaya hazırlanıyor. Bugün itibariyle hayvanlarımızı alıp gidiyoruz. 5 ay boyunca bu yaylalarda kalacağız" dedi.

(Serdar Gükçe/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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