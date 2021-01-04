Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı
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Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı

04.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:12

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesince il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 17,06 gram esrar, 12,30 gram eroin, 2,19 gram metamfetamin, iki uyuşturucu hap, 200 paket kaçak sigara ve 48 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 16 şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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