Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 3-9 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.
Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan