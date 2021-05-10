Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 3-9 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.

Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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