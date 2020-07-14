Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce nesli tükenmekte olan 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı
14.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:28

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce nesli tükenmekte olan 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonundan getirilen 750 keklik, İdil Beyaz Dağ mevkisinde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, nesli tükenmekte olan kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla böyle bir uygulama yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kalay, bölgede hem kınalı keklik popülasyonunu arttırabilmek hem de kene ile mücadele kapsamında 3 yıl boyunca kınalı keklik salımını gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Geçen yıldan beri o bölgeyi ava yasak saha ilan ettik. Gelecek sene de salımı gerçekleştirdiğimizde o bölgede kınalı kekliklerin belli bir sayıya ulaşacağını umut ediyoruz." dedi.

Ekiplerinin jandarmayla rutin av kontrolleri yaptığını ifade eden Kalay, usülsüz avlananlara cezai işlem uyguladıklarını sözlerine kaydetti.

Kaynak: AA

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