Şırnak İhracatta 2018'e Hızlı Başladı

İLHAMİ ERKILIÇ - Şırnak, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden Ocak 2018'de yapılan 134 milyon 212 bin dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 18'ni gerçekleştirerek birliğin ihracat lideri oldu.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, DAİB'in sorumluluk alanındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten ocak ayında 171 ülkeye 134 milyon 212 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yıl ocak ayında 21 milyon dolarlık ihracat yapan Şırnak, bu yıl ocak ayında yüzde 14'lük artışla 24 milyon dolarlık ihracata imza atarak, birliğin sorumluluk alanındaki iller arasında ilk sırayı aldı.

Bu yılın ilk ayındaki ihracatın iller bazındaki dağılımında Şırnak'ı Iğdır, Elazığ ve Hakkari takip etti.

Geçen yılın ocak ayında 4 milyon 340 bin dolarlık ihracat yapılan Iğdır'dan yüzde 77'lik artışla 7 milyon 700 bin dolar, Elazığ'dan yüzde 17'lik artışla 2 milyon 300 bin dolar, Hakkari'den ise yüzde 45'lik artışla 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"En fazla ihracat Şırnak ilimizden"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğe bağlı 17 il arasında ocak ayında en fazla ihracatın Şırnak'tan yapıldığını söyledi.

Söz konusu dönemde gerçekleşen ihracattaki artışın sevindirici olduğunu anlatan Şengel, "Şırnak bu yıl ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla 24 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2017 yılında da bölge illeri arasında en çok ihracat Şırnak'tan yapılmıştı." dedi.

Şengel, Şırnak'tan yerleşik firmalar tarafından son yıllarda gıda ürünlerinin yanı sıra yaş meyve ve sebze ihraç edildiğini aktardı.

Bölgede ihracatın, artış trendinde olduğuna işaret eden Şengel, "DAİB'e bağlı 17 ildeki üye firmalar sayesinde yılın ilk ayında 134 milyon 212 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Bağlı illerdeki ihracatın yaklaşık yüzde 18'ine tekabül eden 24 milyon dolarlık kısmı ise Şırnak tarafından yapıldı. Bu rakamla da 17 ilin yer aldığı bölgemizden en fazla ihracat yapan Şırnak oldu." diye konuştu.

Şengel, DAİB olarak en çok kimya ve kimyevi ürünler başta olmak üzere hazır giyim, demir ve demir çelik ürünleri; Şırnak'tan ise ağırlıkla yaş sebze ve meyve ile inşaat sektörü ürünlerinin ihraç edildiğini dile getirdi.

Şırnak'ın yanı sıra birçok ilde de ihracatın arttığını vurgulayan Şengel, bölgedeki iş adamlarına Ar-Ge çalışması yapmalarını önerdi.

"Ortadoğu'nun, Türkiye'nin ürettiği bütün ürünlere ihtiyacı var"

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) kendilerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden Şengel, şunları kaydetti:

"En büyük ticaret bu bölgeden yapılacak, haliyle hazırlıklı olmamız lazım. Ortadoğu'yu okyanusa benzetiyorum, okyanusun ne kadar suya ihtiyacı varsa Ortadoğu'nun da Türkiye'nin ürettiği ve üreteceği bütün ürünlere ihtiyacı var. Üretime ve istihdama önem verip, devletin teşviklerini çok iyi kullanmak gerekiyor. Bu anlamda sürekli firmalarımızın yanındayız."

DAİB'in sorumluluk alanında, 2017 yılında 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracatın 300 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren Şırnak, 17 il arasında ihracatta ilk sırada yer almıştı.