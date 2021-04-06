Sirius Deluxe Hotel, yabancı misafirlerine Türkçe öğretip Türk kültürünü tanıtacak

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da yer alan Sirius Deluxe Hotel, çalışanlarının hazırladığı "29" ismini taşıyan dergisi ile yabancı misafirlerine hem Türkçe öğretecek hem de Türk kültürünü tanıtacak.

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya'da yer alan Sirius Deluxe Hotel, çalışanlarının hazırladığı "29" ismini taşıyan dergisi ile yabancı misafirlerine hem Türkçe öğretecek hem de Türk kültürünü tanıtacak.

Sirius Deluxe Hotel, bu sene misafirlerine Türkçe öğretip Türk kültürünü tanıtmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan tesis, çalışanlarının hazırladığı 29 isimli dergi ile Atatürk, Türk Dili, Türk Mutfağı, Türk El Sanatları, Türk Çocuk oyunları gibi konuları işleyerek misafirlerine Türkçe öğretecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Sirius Deluxe Hotel Genel Müdürü İsmet Ergüleç, "Dergimizin tamamı çalışanlarımızın gayretiyle oluşturulacak. 29 ismini verdiğimiz dergimiz ile yabancılara pratik Türkçe eğitimi vereceğiz. Bu eğitimi verirken Türk kültürünü de tanıtacağız. 4 dilde hazırladığımız dergimizin ilk sayısında Türk dilinin tarihi, Atatürk ve Atatürk'ün Türk dili hakkındaki görüş ve çalışmaları, Alanya'nın tarihçesi gibi konular yer alacak. Dergimiz; alfabemiz, sayılar, renkler, mevsimler, yönler, günlük hayatta sık kullanılan zamirler ve fiiller, misafirlerin otel içinde Türkçe iletişimine katkı sağlayacak tatil terimleri, temel ifadeler ve soruları da kapsayan Türkçe Dersi aktivitemizin de ders kitabı olacak. Ayrıca dergi, misafirlerimize uygulama imkanı da sunacağımız Mutfak Mirası & Alanya Mutfağı, Türk El Sanatları, Türk Çocuk Oyunları gibi devam edecek olan bir projeler dizisinin de başlangıcıdır" dedi.

İsmet Ergüleç, yabancı misafirlere sadece deniz, kum ve güneş sunmak istemediklerini belirterek: "Bir dil, bir memleket içinden geçen akarsu gibidir. Bir yandan o geçtiği beldeye hayat verir, diğer yandan da yöredeki derelerden, çaylardan beslenerek tüm insanlığın ortak ürünü olan medeniyet denizine ulaşır ve dünya medeniyetine katkı sağlar. Bu görüşe inanan Sirius Deluxe Hotel ailesi olarak, ülkemizden ayrılan misafirlerimize sadece güneş, deniz, kum değil, biraz da kültürümüzden sunmak istedik. Yine bu konsept dahilinde minik misafirlerimizle otelimizin sevgili köpeği Siri'yi buluşturabilmek için Siri'nin Maceraları isimli fotoroman tadında bir boyama kitabı hazırladık" diye konuştu.

Yerli ve yabancı misafirler "29" isimli dergiye https://www.siriusdeluxe.com/catalog.php adresinden e-dergi olarak ulaşabiliyor.

Kaynak: Tourism Today