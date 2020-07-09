Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler devam ediyor
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Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler devam ediyor

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla salı akşamı başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün de devam etti.

09.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:51

Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıklanan yeni tedbirleri protesto etmek amacıyla salı akşamı başkent Belgrad'da başlayan gösteriler, bugün de devam etti. Belgrad'daki ulusal meclis binası önünde toplanan göstericiler, önceki günlerde yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek için eylemlerine oturarak devam etmeye karar verdi.

Sırbistan'da Kovid-19 tedbirlerine karşı gösteriler devam ediyor

Kaynak: AA

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