Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Kritik Kosova Ziyareti Bugün Başladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in kritik Kosova ziyareti bugün başladı.

Türkiye Saati ile 15: 30'da Kosova'nın kuzey bölgesine gelen Vuçiç, Kosovalı siyasilerin izin vermediği Gazivoda'dan temaslarına başladı. Ziyaretinin en kritik noktası olan hidroelektrik santralinin bulunduğu Gazivode'daki soydaşlarıyla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in daha donra Zubin Potok Belediyesini ziyaret etmesi bekleniyor. Kosova polisinin güvenliğinde Kosova'nın kuzey bölgesindeki Mitorviça'da temaslarda bulunan Vuçiç'in ziyareti, Kosova'da tepiyle karşılanmıştı.

Geceyi Zveçan'da geçirecek olan Vuçiç, iki günlük Kosova ziyareti kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak. Vuçiç ayrıca, yarın kuzey Mitroviça'da yaşayan Sırplara seslenecek.

Vuçiç'in Kosova ziyareti ilk başta Kosova hükümeti tarafından reddedilse de AB'nin baskıları sonucu ziyaretine müsaade edildi. (Fotoğraflı) - Priştine