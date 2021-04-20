Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve Biontech aşısından hangisi yapılmalı?

Covid aşılamalarından sonra en çok tartışına konu Sinovac mı Biontech mi daha etkili sorusu. Koronavirüs'e (COvid-19) karşı Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sinovac mı Biontech mi daha etkili? Sinovac ve BioNTech aşısından hangisi daha etkili? Sinovac ve Biontech aşısından hangisi yapılmalı? İşte detaylar...

Koronavirüs salgını ile mücadelede dünya genelinde uygulanan 5 aşı mevcut. Biontech, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca ve Sinovac. Türkiye'de ise Sinovac ve ardından Biontech aşısı uygulanmaya başladı. Vatandaşlar aşı randevusu alırken istediği aşıyı tercih edebiliyorlar. Peki, hangi aşıyı yaptırmalı? Hangi aşı daha etkili? İşte Biontech ve Sinovac aşısı arasındaki farklar...

SİNOVAC MI, BİONTECH Mİ?

Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

Sinovac'tan farkı aşı uygulanmadan önce 10 kere çevriliyor. Öncelikle oda sıcaklığında bekletiliyor aşılar, daha sonra uygulanıyor. Bir şişeden 6 kişiye aşı uygulanıyor. 0,3 mililitre kadar uygulanıyor o yüzden ayrı bir enjektörle uygulanıyor.

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yiyit, 'Şu an bulabildiğimiz aşıyı yapma aşamasındayız. Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60'ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret.' dedi. BioNTech aşısının farkları konusunda ise Yiyit, 'Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.' ifadelerini kullandı.

HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.

Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.

BIONTECH AŞISI KİMİN?

BioNTech aşısı ilk olarak Almaya'da iki Türk bilim insanı tarafından bulundu. Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği aşı yüzde 95 başarı oranına sahip. Biontech Almanya merkezli bir aşı.

ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Şili, Polonya, Kanada, Romanya, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye Biontech aşısını kullanan ülkeler arasında.

SINOVAC AŞISI KİMİN?

Sinovac aşısı Çin çıkışlı bir aşısıdır. Türkiye, Ukrayna, Endonezya, Brezilya, Malezya, Tayland, Şili, Kolombiya, Laos ve Uruguay Sinovac aşısını kullanıyor.