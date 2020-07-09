Sinop Valiliğinden Sakarya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı Sinop Valiliğince, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Sinop Valiliğince, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adapazarı ilçesindeki patlamada üç jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Şehit askerlere Allah'tan dilenen açıklamada, "Patlamada yaralanan diğer askerlerimiz ile vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA