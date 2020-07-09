Sinop Valiliğinden Sakarya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Sinop Valiliğince, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.
09.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:32
Sinop Valiliğince, Sakarya'da meydana gelen patlamada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Adapazarı ilçesindeki patlamada üç jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.
Şehit askerlere Allah'tan dilenen açıklamada, "Patlamada yaralanan diğer askerlerimiz ile vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA