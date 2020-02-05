Sinop'ta otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı
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Sinop'ta otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Sinop'ta iki katlı bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.

05.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:14
Sinop'ta otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

'ta iki katlı bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı.


Şeniz Kavas idaresindeki 57 FB 453 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki iki katlı bir evin bahçesine devrildi.

Kaza sonrası ters dönen araçta sıkışan ve jandarma ekiplerince çıkarılan sürücü ile eşi Ahmet Kavas, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle aracın devrildiği bahçede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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