Sinop'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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Sinop'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

24.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:18
Sinop'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Sinop'ta aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sinop'ta aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

D.K'nin kullandığı 57 AAS 777 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Gerze kara yolunun Yaykıl mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Çavdar'a çarptı.

Ağır yaralanan Çavdar, olay yerinde, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çavdar'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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