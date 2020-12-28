Sinop Belediyesinden işçi maaşı açıklaması
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Sinop Belediyesinden işçi maaşı açıklaması

28.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:14
Sinop Belediyesinden işçi maaşı açıklaması

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye bünyesinde çalışan en düşük işçi maaşının net 3 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye bünyesinde çalışan en düşük işçi maaşının net 3 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ile yetkili sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını vurguladı.

Yapılan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşının brüt 4 bin 320, net ise 3 bin 350 lira olarak belirlendiğini ifade eden Ayhan, "Her zaman emekçi arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kenti yarınlara birlikte hazırlayacağız." İfadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:19:37. #1.15#
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