Sinop Belediyesinden işçi maaşı açıklaması

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye bünyesinde çalışan en düşük işçi maaşının net 3 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye bünyesinde çalışan en düşük işçi maaşının net 3 bin 350 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ile yetkili sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını vurguladı.

Yapılan sözleşmeye göre en düşük işçi maaşının brüt 4 bin 320, net ise 3 bin 350 lira olarak belirlendiğini ifade eden Ayhan, "Her zaman emekçi arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kenti yarınlara birlikte hazırlayacağız." İfadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu