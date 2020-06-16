Singapur ve Malezya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
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Singapur ve Malezya'da Kovid-19'a dair gelişmeler

Singapur'da, son 24 saatte 151 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, ülkede yeni normale geçişin ikinci aşamasının 19 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Singapur ve Malezya'da Kovid-19'a dair gelişmeler
16.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:02

Singapur'da, son 24 saatte 151 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, ülkede yeni normale geçişin ikinci aşamasının 19 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Channel News Asia'daki habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 151 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 40 bin 969'a yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan büyük çoğunluğunun yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu ifade edildi.

Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar yeni tip koronavirüs tespit edilen 30 bin 366 kişi iyileşirken, halen 10 bin 577 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Singapur'da yeni normale dönüşün ikinci aşamasına cuma günü geçiliyor

Daha fazla sosyal ve ekonomik faaliyete imkan tanımak için Kovid-19'a karşı alınan bazı önlemlerin gevşetileceği Singapur'da, 19 Haziran'dan itibaren perakende işletmelerin, parkların, spor ve diğer kamu tesislerinin yeniden açılabileceği bildirildi.

Yeni süreçte kapalı mekanlarda yemek yenmesine izin verilecek ancak her masa beş kişiyle sınırlı olacak ve bu mekanlarda canlı müzik, televizyon ve video gösterimlerine izin verilmeyecek. Alışveriş merkezleri ve büyük bağımsız perakende satış mağazaları gibi insan yoğunluğunun çok olduğu daha büyük kamusal alanlar kapasite sınırlarına tabi olacak.

Düğün ve cenaze merasimleri 20 kişiyle sınırlı olacak. Evlerde 5 kişiye kadar misafir kabul edilebilirken, kamuya açık alanlarda 5 kişiye kadar gruplar bir araya gelebilecek. Ülkede her seviyeden öğrenci, 29 Haziran'dan itibaren günlük okula gitmeye yeniden başlayacak.

Bununla birlikte, ülkede çok sayıda kişinin yakın temasa gireceği faaliyetlerin yeniden başlaması daha fazla zaman alacak. Henüz faaliyete başlamayacak olan yerler arasında ibadethaneler, kütüphaneler ve müzeler gibi büyük kültürel mekanlar ve sinemalar da dahil olmak üzere diğer eğlence mekanları bulunuyor.

Singapur'da, kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ile evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmeler 12 Mayıs'ta kademeli açılmaya başlamıştı.

Malezya'da bir günde 333 vaka sağlığına kavuştu

Kovid-19 vakalarının giderek azaldığı Malezya'da bugün en yüksek iyileşme görüldü.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, bugün 11 kişide Kovid-19 vakası görülerek toplam vakaların 8 bin 505'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadığını belirten Nur Hişam, son 24 saatte 333 vakanın sağlığına kavuştuğunu ve toplam iyileşen sayısının 7 bin 733 olduğunu kaydetti.

Nur Hişam, kaydedilen iyileşen hasta sayısının, Malezya'da Kovid-19 başladığından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu ifade etti.

Son iyileşenlerle birlikte ülke genelinde aktif vaka sayısı 651'e düştü.

Malezya'da Kovid-19 nedeniyle 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı 10 Haziran'da kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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