Singapur'da 344, Nepal'de 323 Kovid-19 vakası görüldü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Singapur'da 344, Nepal'de 323 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Singapur'da 344, Nepal'de 323 yeni vaka tespit edildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Singapur'da 344 Kovid-19 vakasına rastlandığı, toplam vaka sayısının 37 bin 527'ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki virüsün yayılmasının vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Nepal'de Kovid-19 vakaları artıyor

Kathmandu Post'un haberinde, Nepal Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

Buna göre, ülkede son 24 saatte 323 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Toplam vaka sayısı ise 3 bin 235'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki virüse bağlı can kaybı sayısı 13'e yükseldi.

Nepal'de bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 365 kişi iyileşti.

Kaynak: AA