Sındırgı'da Şehit Aileleri Unutulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sındırgı'da Şehit Aileleri Unutulmuyor

Sındırgı'da Şehit Aileleri Unutulmuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatanın müdafaası için canlarını ve ren arkasında gözü yaşlı eşler, analar bırakan Şehitlerin aileleri Sındırgı'da hiçbir zaman unutulmuyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde her yıl gerçekleştirilen iftar yemeği organizasyonun buluşan şehit ailelerine bu yıl da toplu iftar verilemedi. Bunun yerine Sındırgı'da Gençlik Var ekibi devreye girdi. Şehit ailelerini tek tek evlerinde ziyaret eden gençler hem iftar yemeklerini ulaştırdı, hem de onlarla sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinlediler. Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Gençlik ekibi şehit ailelerinin yanı sıra, hasta, yaşlı, bakıma muhtaç kimselere de ulaşıyor.

Ramazan ayı boyunca ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılan iftar yemeği organizasyonunda da aktif rol alan gençler hallerinden oldukça memnun. Gençler bu sayede hem hayır duası kazandıklarını, hem de şehitlerin emanetlerine sahip çıkarak bir nebze de olsa mutluluk aşıladıklarından dolayı gurur duyduklarını belirtiyor.

Sındırgı'da gençlerin farklı olduğunu ve maneviyat duygularının da güçlü olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Onların ecdadını unutmaması, büyüklerine saygılı bireyler olmaları bu ülkenin ne kadar güçlü bir seviyeye ulaşacağının göstergesidir. Geleneksel olarak her yıl şehit ve gazi yakınlarımızla iftar organizasyonlarında bir araya geliyorduk. Ancak pandemi nedeniyle iki yıldır uzak kaldık. Uzaktan ziyaret ediyor, selamlaşıyoruz. Bu yıl gençlerimiz dedi ki madem toplanamıyoruz, biz gidelim. Hem iftar yemeğini evlere ulaştıralım, hem de hallerini hatırlarını soralım. Gerçekten güzel bir uygulama oldu. Genç kardeşlerimize ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. "dedi.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretinde neler yaşandı? Yemeğe damga vuran 'anne' detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretinde neler yaşandı? Yemeğe damga vuran "anne" detayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sındırgı'da Şehit Aileleri Unutulmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:14:37. #1.16#

title