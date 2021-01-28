Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

28.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:24
Sındırgı'da kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in ???????Sındırgı ilçesinde kablo hırsızlığına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in ???????Sındırgı ilçesinde kablo hırsızlığına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Devriyeye çıkan jandarma ekipleri, Çaygören Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki aracın çevresinde şüphe üzerine yaptıkları araştırmada haberleşme direklerindeki kabloların kesildiğini fark etti.

Çalılıkların içinde sürücü A.D. ve H.K'yi yakalayan ekipler, bagajda rulo halinde kesilmiş 44 direk arası 2 bin 200 metre telefon internet kablosu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Yalçın

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