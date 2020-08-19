Sinan Gümüş kimdir? Sinan Gümüş kaç yaşında nereli? Sinan Gümüş hangi pozisyonda oynuyor? Sinan Gümüş hangi takımlarda oynadı?
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Sinan Gümüş kimdir? Sinan Gümüş kaç yaşında nereli? Sinan Gümüş hangi pozisyonda oynuyor? Sinan Gümüş hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Sinan Gümüş, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Sinan Gümüş kaç yaşında nereli? Sinan Gümüş hangi pozisyonda oynuyor? Sinan Gümüş hangi takımlarda oynadı? Sinan Gümüş kimdir?

Sinan Gümüş kimdir? Sinan Gümüş kaç yaşında nereli? Sinan Gümüş hangi pozisyonda oynuyor? Sinan Gümüş hangi takımlarda oynadı?
19.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:35

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sinan Gümüş, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Sinan Gümüş kimdir? Sinan Gümüş hangi takımlarda oynadı? Sinan Gümüş kaç yaşında nereli? Sinan Gümüş hangi pozisyonda oynuyor?

SİNAN GÜMÜŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1994

Kaç yaşında: 26 yaşında

Nereli: Pfullendorf, Almanya

Boy: 1,79 m

Kilo: 70 kg

Sinan Gümüş (15 Ocak 1994; Pfullendorf, Almanya), Sağ Kanat mevkisinde forma giyen Almanya'da yetişmiş Türk futbolcu. Seria A ekiplerinden Genoa'da forma giymektedir.

İLK YILLARI

15 Ocak 1994 tarihinde Almanya'nın Pfullendorf bölgesinde doğan Sinan Gümüş, küçük yaşta futbola ilgi duydu. Daha sonra ise futbola TSV Aach-Linz takımında başladı. Burada ilk olarak ortasaha'nın ortasında görev yapan Gümüş, 1 sezonda 90 gol attı ve inanılması güç bir rekora imza attı. Burada tüm dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş daha sonra ise hocalarının tavsiyesiyle doğduğu şehrin takımı SC Pfullendorf'a önerildi ve bu takımın altyapısına transfer oldu.

PFULLENDORF

Pfullendorf takımında ise hocaları tarafından sol-sağ kanat ve forvet arkası mevkiilerinde görev alan Sinan Gümüş, 2011-12 sezonuna kadar bu takımın altyapısında görev yaptı. 2011-12 sezonu başında ise yetiştirme bedeli karşılığında Stuttgart'a transfer oldu.

2011-12

2010-11 sezonunun bitimiyle Stuttgart'a transfer olan Sinan Gümüş, öncelikle U-19 takımında forma giydi. İlk maçına ligin ilk haftasında Frankfurt karşısında çıktı ancak sadece 10 dk görev yapabildi. Türk hoca Tayfun Korkut'un U-19 takımında görev yapan Gümüş, Robin Yalçın ve Ulaş Sağlam gibi genç isimlerle görev aldı. İlk asistini Kaiserslautern karşısında 7.haftada kaydeden Gümüş, ilk golünü ise bir hafta sonra Nürnberg maçında kaydetti. Daha sonra bir hafta sonraki Freiburg maçında da fileleri havalandıran oyuncu, 17.hafta'ya kadar takımın sol, sağ kanat bölgelerinde görev yaptı. 17.haftada da 1 gol atan Gümüş, Mannheim U-19'a karşı 1-0 kazanılan maçta sakatlanarak sahayı terketti. Bu maçta ciddi bir sakatlık yaşayan Sinan, 2011-12 sezonunu kapattı.

2012-13

2012-13 sezonunda ise Tayfun Korkut'un takımdan ayrılmasıyla yerine Jürgen Kramny getirildi. Sinan Gümüş de U-19 takımıyla kaldı. Öztürk Karataş ve Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira ile görev yapan Gümüş, takımın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bu takımda çoğunlukla santrafor arkası mevkiinde görev yapan Gümüş, 9 maça çıktı ve 1 gol attı. Hazırladığı gol pozisyonları ile dikkat çeken Gümüş, sezonun 2. yarısı ile yaşı itibarıyla Stuttgart'ın 2. takımına çıkartıldı. 2012-13 sezonunda bu takım ile Alman 3. Ligi'nde 13 maça çıkan Gümüş, 398 dakika aldı.

2013-14

2013-14 sezonunda ise sezon başında adı Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Beşiktaş gibi kulüplerle anılan Sinan Gümüş, kulübünün yüksek bir bedel talep etmesi nedeniyle kulübünde kaldı. Sezona takımın 2.takımı ile devam eden Gümüş, sezonun ilk 5 maçında kadroya alınmadı. 6 ve 7.haftalarda ise yedek kalan Gümüş, 8.hafta itibarıyla Jürgen Kramny'nin takımında görev yapmaya başladı. Ağırlıklı olarak oyuna sonradan giren Gümüş, kanatlarda görev yaptı. 2013-14 sezonundaki ilk maçnda SV Wacker Burghausen karşısında bir de asist yapan Gümüş, 2013-14 sezonunda çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Millî takım konusuna gelirsek Almanya U-20 formasını 3 kere terletti. A takım tercihini ise henüz kullanmadı. 2013-14 sezonu devre arasında Türk kulüpleriyle anılan Gümüş, kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi ve sezon sonu serbest kaldı. Sinan Gümüş verdiği bir röportajda en büyük hayalinin Türkiye'de oynamak olduğunu ve idolünün ise Liverpool efsanesi Steven Gerrard olduğunu açıkladı.

GALATASARAY

2014-15 transfer döneminin ilk günlerinde Türkiye'ye gelen Gümüş, başta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş olmak üzere birçok kulüp tarafından istense de Kaan Baysal gibi Galatasaray'ı tercih etti ve oyuncu ile sözleşme imzalandı. Sinan Gümüş transferinin ardından ise "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Formayı kapmak için çalışacağım. Fizik olarak iyi olduğum söyleniyor. Hızlı bir oyuncuyum. Topla iyi hızım var, oyuncu geçebiliyorum. Beni Arjen Robben'e benzetirler." ifadelerinde bulunmuştur.

2014-15

2014-15 sezonunda takıma Yasin Öztekin ve Olcan Adın'ın da transferiyle bu mevkiide rekabet artmıştır. Sinan Gümüş ilk maçına Vorwarts Steyr ile oynanan hazırlık maçında çıkmış ancak daha sonra 1-2 hazırlık maçında daha şans bulsa da takımdaki kadro derinliği nedeniyle Kaan Baysal ve Endoğan Adili'yle birlikte Galatasaray U-21 takımına gönderilmiştir. Burada etkili bir başlangıç yapan Gümüş, Yiğit Gökoğlan, Engin Baytar, Furkan Özçal, Emre Can Coşkun, İbrahim Coşkun, Umut Gündoğan ve bir dönem kadro dışı kalan Sabri Sarıoğlu gibi isimlerin de formasını giydiği takımda ilk maçına 26 Eylül 2014 günü Sivasspor U-21 karşısında çıkmıştır. Bir sonraki hafta Kayseri Erciyesspor U-21 ile oynanan maçta da forma giyen Gümüş, Galatasaray'da ilk golünü kaydetmiştir. Daha sonra 18 Ekim 2014 günü Fenerbahçe U-21 ağlarını havalandıran Sinan, 2-1 biten bu maçta 1 de asist yapmıştır. Sırasıyla İstanbul Başakşehir FK'ne 2, Kasımpaşa SK'ya, Kardemir Karabükspor'a, Trabzonspor'a (2) gol atan Gümüş buna rağmen Cesare Prandelli tarafından maç kadrosuna alınmasa da A takım ile idmanlara devam etmiştir. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından aynı şekilde devam eden Sinan, 13 Aralık 2014 günü oynanan Konyaspor U-21 maçında da ağları havalandırmıştır. Attığı 9 gol ile gol krallığında Bursasporlu Enes Ata ile zirveye çıkan Sinan bunun yanı sıra sağ açıktaki performansıyla 5 de asist yapmış ve 9 maçta 14 gole direkt etki etmiştir. Bu gelişmelerin üzerine 16 Aralık 2014 günü oynanan Balçova Yaşamspor maçı kadrosuna dahil edilen Gümüş, maça yedeklerde başlasa da 2.yarıda Bruma'nın yerine oyuna girmiş ve Yasin Öztekin'in şık topuk pasıyla Galatasaray'daki ilk resmi maçında ilk golünü atmıştır. Sinan golden sonra göz yaşlarına hakim olamamıştır. Maçtan sonra ise Hamza Hamzaoğlu Sinan için "Sinan gelecekte önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Gol atması da iyi oldu onun adına. Oyuna giren, kenarda oturan, bizi televizyondan da izleyen oyuncu arkadaşlarımdan memnunum, Allah razı olsun herkesten." ifadelerinde bulunmuştur. Sinan Gümüş ilk Süper Lig maçına ise Gençlerbirliği karşısında çıkmıştır.

2015-2016

Sinan Gümüş Galatasaray'ın Jihlava'yı 2-1 yendiği sezon öncesi hazırlık maçında iki gol atmıştır. Inter hazırlık maçında sonradan girmiştir. Sezon içerisinde üçü ilk 11 olmak üzere 13 maça çıkmıştır. Ayrıca Sinan Gümüş sonradan oyuna girdiği Kayserispor maçında skoru eşitleyen golü atan isim olmuştur. Bu maçtan sonra art arda çıktığı 3 maçta da gol atarak takımına katkıda bulunmuştur. Sinan Gümüş sezonun ikinci yarısındaki Sivasspor maçına ilk 11'de başlamış ve takımı adına bir penaltı kazandırmış üstüne de kariyerindeki ikinci süper lig golünü atmıştır. Daha sonra takımının Türkiye Kupası'nda gruptaki son maçında evinde Kastamonuspor 1966 ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta profesyonel kariyerinin ilk hat-trickini yapmıştır.

2016-2017

Sezonun ilk maçında Kardemir Karabükspor karşısında 11'de başlamıştır. Sezonun ikinci maçı olan Akhisar Belediyespor maçına oyunun son dakikalarında dahil olmuştur. 3. hafta maçında Kayserispor'a karşı forma gitmemiştir. Ardından ligde oynanan 6 maçın 5'inde forma giymiş ve bu maçlarda yalnızca 83 dakika süre almıştır. 10. hafta mücadelesinde Başakşehir karşısında 2016-17 sezonunda ligdeki ilk golünü atmıştır. 11. haftada Fenerbahçe derbisinde 45 dakika forma gitmiştir. 12. haftada Bursaspor karşısında oyuna sonradan girip Eren Derdiyok'a bir tane asist yapmıştır. Daha sonra oynana 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememiştir. 19. hafta uzun bir süre sonra Akhisar Belediyespor'a karşı oyuna sonradan girip 1 gol atmıştır.

ALTYAPI KARİYERİ

1999-2001 Aach-Linz

2001-2011 Pfullendorf

2011-2012 Stuttgart

PROFESYONEL KARİYERİ

2012-2014 Stuttgart II

2014-2019 Galatasaray

2019- Genoa

2020 › Antalyaspor (kiralık)

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