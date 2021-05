Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz kaç yaşında?

Türk sunucu, manken ve oyuncu olan Simge Tertemiz son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Çılgın Dershane filminde rol aldığı Gamze karakteriyle de tanınan Simge Tertemiz'in hayatı merak ediliyor. Peki, Simge Tertemiz kimdir? Simge Tertemiz kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Simge Tertemiz 9 Eylül 1988'de İskenderun'da doğan Türk sunucu, manken ve oyuncudur.

Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezunudur. 2002 "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 "Best Model of Turkey" birinciliği, 2004 "Best Model of The World" dördüncülüğü, 2004 "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV'de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

Özel hayatı

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için, 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikâhıyla evlenmek durumunda kalmış ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu olmuştur. Bu sırada Murat Kadıoğlu, aynı zamanda eski eşinden de bir çocuk sahibi olmuştur. Sansasyonel bir şekilde, bir süre daha devam eden Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu'nun evliliği, 2014'te sona ermiştir. Murat Kadıoğlu daha sonra eski sevgilisi Şebnem Schaefer ile aşk tazelemiş, bu duruma bozulan Simge Tertemiz ise karşılık olarak avukat sevgilisi Berdan Güngör ile ilk samimi görüntülerini Bodrum'da vermiştir.

SİMGE TERTEMİZ KAÇ YAŞINDA?

Simge Tertemiz, 1988 doğumlu olup 33 yaşındadır.