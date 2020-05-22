Silivri Cezaevi'nde 82 korona virüs vakası
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Silivri Cezaevi'nde 82 korona virüs vakası

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen korona virüs vak'alarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Silivri Cezaevi'nde 82 korona virüs vakası
22.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:53

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen korona virüs vak'alarına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. 82 tutuklu/hükümlünün korona virüs tedavisi gördüğünün kaydedildiği açıklamada, öncesinde testi negatif çıkan tedavi sürecinde korona virüs testi pozitif çıkan kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki korona virüs vak'alarına ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. 82 tutuklu/hükümlünün korona virüs tedavisi gördüğünün kaydedildiği açıklamada, kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında: "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mayıs tarihinde yapılan basın açıklamasında; korona virüs belirtileri gözlemlenen tutuklu/hükümlülere korona virüs testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu/hükümlünün tedavilerinin devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu tarihten itibaren kurumda, İstanbul il Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde rutin aralıklarla filyasyon çalışması yapılmıştır. Bugün itibariyle Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde 47, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinde 35 olmak üzere, korona virüs vak'a sayısı 82'dir.

Ayrıca tüberküloz, verem gibi kronik akciğer hastalıkları bulunan bir hükümlü, 7 Mayıs tarihinde sağlık kurumuna sevk edilmiş, aynı tarihte korona virüs testinin negatif olduğu anlaşılmış olup tedavi sürecinde testi pozitife dönmüş ve hastanede yoğun bakımdaki tedavisi devam ettiği sırada, 21 Mayıs tarihinde saat 17.45'te hayatını kaybetmiştir. Şu an itibarıyla tedavi süreci devam eden 82 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumları iyidir. Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu/hükümlü doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, 10'u da sağlık kurumlarında tedavi edilmektedir. Aileleri, tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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