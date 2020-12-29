Şile'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk objektife böyle yansıdı
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Şile'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk objektife böyle yansıdı

29.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:01
Şile'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk objektife böyle yansıdı

İstanbul Şile'de seyir halindeki bir kamyonetin hurda yüklü kasasında, korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi.

İstanbul Şile'de seyir halindeki bir kamyonetin hurda yüklü kasasında, korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'den Çekmeköy yönüne doğru seyir halindeki bir kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü kamyonun kasasındaki kişi, sandalyeye oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, hurda yüklerinin yanında sandalyeye oturarak demirlere tutunan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

-İHA-

Şile'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk objektife böyle yansıdı
Şile'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk objektife böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:06:25. #1.15#
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