Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısında, silahla vurulmuş bir kişiyi otomobilden indiren kişiler, kayıplara karıştı.

Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar
12.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:40

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısında, silahla vurulmuş bir kişiyi otomobilden indiren kişiler, kayıplara karıştı.

Göğsünden tabancayla vurulmuş haldeki Ömer İnci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin karşısındaki caddede, bir otomobilden indirildi.

Otomobil hızla uzaklaşırken Ömer İnci, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdehalenin ardından hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada Ömer İnci'nin Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir mezarlık önünde silahla vurulduğu, zanlıların otomobile bindirdikleri İnci'yi kısa bir mesafe götürdükten sonra hastanenin karşısındaki caddede bıraktıkları öğrenildi.

Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında...
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
'Aracı gönderdi' tartışması büyüyor! HDP'li Önder, 'İddianı ispatla' diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri mevcut haliyle tescil etti
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Utku Yuvakuran Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk Karar Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Silahla vurulmuş kişiyi, otomobille hastane karşısına bırakıp kaçtılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 22:22:43. #1.15#
title