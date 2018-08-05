Sıla'dan Unutulmaz Konser

Ege turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Sıla'nın konserinde izdiham yaşandı. Ünlü sanatçı Sıla Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları tarafından büyük ilgi gören Sıla, sahneye "Açık Deniz" isimli şarkısıyla çıktı. Sıla konserine "Boşver" ve "Yabancı" şarkılarıyla devam etti. Şarkılarına ışık şovu ve gitaristlerin şovları eşlik eden Sıla'yı yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Biletlerin günler öncesinde tükendiği Sıla konserinde adım atacak yer kalmadı. Saatler önceden konser alanına gelen vatandaşlar, saatlerce konser alanına girmek için kuyrukta bekledi. Ayakta kalan Sıla hayranları, konseri merdivenlere oturarak izlemek zorunda kaldı.

(İHA)