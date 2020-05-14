Siirt'te maske takmak zorunluluğu getirildi
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Siirt'te maske takmak zorunluluğu getirildi

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunluluğu getirildi.

Siirt'te maske takmak zorunluluğu getirildi
14.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:44

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar ve ilave tedbirler görüşüldü.

Açıklamada görüşüne yer verilen Atik, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisiyle kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini dile getirdi.

"Siirt il genelinde iyiye doğru gidiyoruz. Bu durumda olmamız bizleri rehavete sürüklememeli." diyen Atik, vatandaşların kurallara riayet etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, kentte maske takmayla ilgili karar alındığı bildirilerek, "Vatandaşlarımızın sosyal iletişim halinde bulunan alanlara, meydanlara, sokak ve caddelere, iş yerlerine maskesiz çıkmalarına izin verilmeyecektir. Çıkanlar hakkında idari yasal işlem yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iftar ve sahur vakitleri arasında yaya trafiğine kapatılan Güres ve Aydınlar caddelerinin yeniden açılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, kentten Batman ve Diyarbakır'a minibüslerle yapılan seyahatlerin de gerekli önlemler alınarak yapılmasına izin verildiği kaydedildi.

Toplantıya Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kanasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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