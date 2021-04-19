Siirt Belediyesinden bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Siirt Belediyesince bedensel engelli gence akülü tekerlekli sandalye hediye edildiBelediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Kooperatif Mahallesinde yaşayan Bekir Özdeniz'i ziyaret etti.